Фермеры Ставрополья максимально застраховались 

Аграрии Ставропольского края впервые застраховали более 30% посевных площадей, достигнув максимального уровня агрострахования. Об этом проинформировал министр сельского хозяйства региона.

Аграрный сектор является ключевым элементом экономики Ставропольского края, и его устойчивость имеет огромное значение не только для местных жителей, но и для всей страны. В 2023 году аграрии региона достигли значимых показателей — они впервые застраховали более 30% посевных площадей. Этот рекордный уровень агрострахования открывает новые горизонты для разумного управления рисками и обеспечения продовольственной безопасности.

«Впереди еще осенний сев и страхование озимых культур. Мы к этому готовы, есть средства господдержки. Уже работаем по бюджету 2025 года, предусмотрены очень серьезные ресурсы на агрострахование. Главное сегодня — погода. Мы практически не видим дождей на протяжении последних двух-трех месяцев. В этой части есть серьезные опасения. Но сельхозтоваропроизводители делают все необходимое, чтобы закладка урожая состоялась в полном объеме»

– министр сельского хозяйства Ставрополья Сергей Измалков

Отметим, что агрострахование стало важным инструментом для фермеров. Оно позволяет защищать свои инвестиции от потерь, вызванных неблагоприятными погодными условиями, эпидемиями болезней растений и других факторами. В Ставропольском крае, где климат характеризуется как континентальный, риски, связанные с засухами, градами и морозами, имеют особое значение. Именно поэтому увеличение уровня агрострахования — это стратегический шаг, который может привести к снижению финансовых потерь фермеров и обеспечению стабильности в аграрном секторе.

Тенденция к увеличению уровня агрострахования также привлекает внимание инвесторов. Они видят в этом знак того, что аграрии готовы минимизировать риски и укреплять свою финансовую устойчивость. Повышение доверия со стороны инвесторов может привести к увеличению потока денежных средств в аграрный сектор, что, опять же, способствует инновациям и улучшению качества продукции.