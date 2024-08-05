Ингушетия почти на 59% нарастила поддержку местных фермеров

Помощь фермерам в Ингушетии в этом году превысила 171 млн рублей, это почти на 50% больше прошлогоднего уровня. О поддержке аграриев рассказал глава Ингушетии.

Глава Республики Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил, о том что уровень поддержки фермеров вырос в регионе в текущем году.

"Мы продолжаем активно поддерживать фермеров и кооперативы, в том числе предоставляя им гранты на реализацию их идей и проектов. В 2024 году гранты на общую сумму более 171 млн рублей получили 65 крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) и 3 кооператива"

– Калиматов

В этом году поддержка аграриев в республике выше прошлогодней на 48%. Помощь осуществляется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".