Вестник Кавказа

Ингушетия почти на 59% нарастила поддержку местных фермеров

Ингушетия почти на 59% нарастила поддержку местных фермеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Помощь фермерам в Ингушетии в этом году превысила 171 млн рублей, это почти на 50% больше прошлогоднего уровня. О поддержке аграриев рассказал глава Ингушетии.

Глава Республики Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил, о том что уровень поддержки фермеров вырос в регионе в текущем году.

"Мы продолжаем активно поддерживать фермеров и кооперативы, в том числе предоставляя им гранты на реализацию их идей и проектов. В 2024 году гранты на общую сумму более 171 млн рублей получили 65 крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) и 3 кооператива"

– Калиматов

В этом году поддержка аграриев в республике выше прошлогодней на 48%. Помощь осуществляется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

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