Самые лучшие дороги на Кавказе обнаружены в Ингушетии

Ингушетия стала лидером на Кавказе и одним из лидеров в России по качеству дорог. Самые лучшие дороги в стране выявлены в Москве, а худшие – в Архангельской области.

РИА Новости составил рейтинг по качеству дорог в России и выявил регионы с наилучшими и наихудшими показателями. Лидером в списке стала Москва с показателем 97,6%.

Первое место среди регионов Северного Кавказа заняла Ингушетия, где 82,8% дорог отвечают нормативным требованиям. Республика расположилась на пятой строчке в рейтинге.

В десятку рейтинга также вошел Дагестан, где уровень качества дорог составил 74,2%. Тройку лучших на Кавказе замкнуло Ставрополье – 65% и 19-й результат в списке.

Остальные субъекты СКФО расположились в следующем порядке:

Кабардино-Балкария – 25-е место (62,4%);

Чечня – 45-я позиция (52,2%);

Северная Осетия - 57-я строчка (45,9%);

Карачаево-Черкесия – 58-й результат (45,4%).

Помимо Москвы и Ингушетии в пятерку лучших вошли дороги в ХМАО (88,4%), Кубань (84,4%) И Челябинская область (81,4). Аутсайдером рейтинга стала Архангельская область (15,7%).