Спрос на Северный Кавказ снизился в августе - РСТ

Эксперты РСТ выяснили, почему популярные в первой половине лета республики СКФО стали менее востребованными среди российских туристов. Среди вероятных причин – повышение цен как на сам отдых, так и на авиабилеты.

Северный Кавказ, несомненно, одно из самых популярных направлений для отдыха, однако аналитики отметили снижение спроса на туры в регион в последний месяц лета, рассказали в РСТ.

По данным Travelline, прирост бронирований в сравнении с предыдущим годом снизился за последние 2 недели. Только Дагестан и Кабардино-Балкария имеют положительные показатели – по 3% и 4% соответственно. Республика Адыгея осталась с результатами прошлого года. Остальные республики имеют отрицательные показатели. Хуже всего дела обстоят в Чечне. Отток туристов составил 27%.

У республик наблюдаются разные перспективы на август. Хоть показатели в Дагестане оставляют желать лучшего, то в Адыгее и Северной Осетии число бронирований выросло на 15% и 50% соответственно.

Почему упал спрос на Северный Кавказ?

Эксперты выделяют две основные причины сниженного спроса в августе. Одна из них – повышение цен на авиаперелеты, другая связана с падением моды на туры на Кавказ.

"Северный Кавказ продолжает расти, но медленнее, чем в прошлые годы. Проседают в основном классические маршруты. Мы это связываем в большой степени с тем, что в туризме временами возникает мода на отдельные направления, потом первая волна проходит, люди переключаются на другие города и регионы, которые, в свою очередь, вдруг становятся модными"

- РСТ

Эксперты добавляют, что среди республик СКФО выросла конкуренция. Больше популярностью пользуются короткие маршруты на 3-4 дня, когда как Кавказ обычно предполагает отдых в минимум 5 дней.

Среди причин отмечают не только рост стоимости авиабилетов, но и на размещения в отелях и гостиницах. Она увеличились не более чем на 15%, когда как в среднем по стране ценник на объекты размещения выросли на 25%. Только в КЧР наблюдается такой же скачок.

Компания "Туртранс-Вояж" заметила снижение бронирований в Дагестане с середины июля, хотя до этого это было самое активное направление.

"Сначала мы это связывали с произошедшими 23 июня в Дербенте событиями - тогда у нас практически не было аннуляций, но новые бронирования затормозились. Но вскоре стало ясно, что события здесь не при чем: туристы видят, что в республике безопасно. На наш взгляд, причина в несоответствии сильно завышенных цен на прибрежные отели и уровня сервиса"

- руководитель направления Дагестан "Туртранс-Вояж" Татьяна Гончар