«Федора» прозвучит во Владикавказе

Во Владикавказе состоится премьера оперы «Федора». Представление пройдет 5 и 6 апреля в филиале Мариинского театра в Северной Осетии.

5 и 6 апреля в филиале Мариинского театра в Северной Осетии состоится премьера оперы «Федора».

«Премьера редчайшей оперы Джордано „Федора“ пройдет в филиале Мариинского театра в Республике Северная Осетия – Алания 5 и 6 апреля. В заглавной партии выступят солистки театра оперы и балета Зарина Багаева и Анастасия Ивакина. В спектакле будут заняты солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра и яркие артисты владикавказского филиала Мариинского театра»

– пресс-служба филиала театра во Владикавказе.

Особенностью этой постановки станет то, что новая версия оперы «Федора» будет исполнена на итальянском языке. Это добавит аутентичности и ощущение присутствия в оригинальной атмосфере, созданной самим композитором.

В релизе отмечается, что такой подход позволит зрителям окунуться в атмосферу итальянской оперы, насладиться музыкой и исполнением артистов.

Это событие станет яркой точкой в культурной жизни Северной Осетии, привлечет внимание как любителей оперы, так и тех, кто только начинает погружаться в мир музыкального искусства. Премьера оперы «Федора» на итальянском языке будет незабываемым и волнующим опытом для всех, кто окажется в зале театра в эти дни.