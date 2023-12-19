Во Владикавказе осветили новый курорт «Алания парк»

Компания «Россети» обеспечила стабильное освещение горнолыжной трассы курорта «Алания парк». Это позволило обеспечить безопасность и комфорт отдыхающих, а также повысило привлекательность курорта для туристов и любителей зимних видов спорта.

Горнолыжный курорт «Алания парк» во Владикавказе стал одним из самых популярных мест для активного отдыха и зимних развлечений. Однако для обеспечения безопасности и комфорта посетителей необходимо было обеспечить электроэнергией горнолыжную трассу. Стабильное освещение трассы обеспечили специалисты компании «Россети».

«Всесезонный тематический парк развлечений запитан от одной из ключевых подстанций Владикавказа – подстанции 110 кВ «Дауровой». Это современный энергообъект, оснащенный высоконадежным оборудованием, микропроцессорными комплексами релейной защиты, автоматизированной системой управления. Мощность технологического присоединения, выполненного компанией «Россети Северный Кавказ» (входит в «Россети») составила 6 МВт»

– «Россети»

Первым шагом специалистов было проведение тщательного планирования и разработка проекта подключения. Были учтены все особенности горной местности, климатические условия и потребности курорта в энергии. Это помогло оптимизировать процесс подключения и избежать возможных проблем в будущем. Следующим этапом стал монтаж необходимого оборудования и установка силовых линий, что и было сделано.

Таким образом, горнолыжная трасса на территории курорта «Алания парк» во Владикавказе была успешно подключена к электросети. Это позволило обеспечить безопасность и комфорт отдыхающих, а также повысило привлекательность курорта для туристов и любителей зимних видов спорта.