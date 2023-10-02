В "Алания парк" запустили канатную дорогу и колесо обозрения

В масштабном инвестиционном проекте Северной Осетии "Алания парк" провели тестовый запуск канатной дороги и колеса обозрения. Об это рассказал в своем telegram-канале глава региона Сергей Меняйло.
«Рабочие закончили тестовые запуски колеса обозрения и канатной дороги на площадке всесезонного тематического парка «Алания парк»
- Сергей Меняйло
Он отметил, что на этом этапе будет получено разрешение от Ростехнадзора, после чего посетители парка смогут прокатиться на новых туристических объектах.
"Алания парк" считается самым крупным инвестиционным проектом в Северной Осетии.
Он будет принимать посетителей круглый год и обеспечит гостей и жителей региона широким спектром развлекательных услуг.
Здесь разместятся горнолыжные трассы, маршруты для горных велосипедов, объекты общепита, отели и зоны для семейного отдыха.
На возведение парка власти потратят 3,2 млрд рублей.
Часть парка откроется уже в следующем году. Завершить проект планируется в 2026 году.