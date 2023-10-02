В "Алания парк" запустили канатную дорогу и колесо обозрения

В тематическом парке Северной Осетии "Алания парк" провели первый тестовый запуск канатной дороги и колеса обозрения. Совсем скоро первые гости смогут прокатиться на них.

В масштабном инвестиционном проекте Северной Осетии "Алания парк" провели тестовый запуск канатной дороги и колеса обозрения. Об это рассказал в своем telegram-канале глава региона Сергей Меняйло.

«Рабочие закончили тестовые запуски колеса обозрения и канатной дороги на площадке всесезонного тематического парка «Алания парк»

- Сергей Меняйло

Он отметил, что на этом этапе будет получено разрешение от Ростехнадзора, после чего посетители парка смогут прокатиться на новых туристических объектах.

"Алания парк" считается самым крупным инвестиционным проектом в Северной Осетии.

Он будет принимать посетителей круглый год и обеспечит гостей и жителей региона широким спектром развлекательных услуг.

Здесь разместятся горнолыжные трассы, маршруты для горных велосипедов, объекты общепита, отели и зоны для семейного отдыха.

На возведение парка власти потратят 3,2 млрд рублей.

Часть парка откроется уже в следующем году. Завершить проект планируется в 2026 году.