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Осетинский "Алания парк" обзавелся канатной дорогой

Осетинский &quot;Алания парк&quot; обзавелся канатной дорогой
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Северной Осетии на территории тематического парка "Алания Парк" заработала новая канатная дорога, а в скором времени здесь появится полноценный небольшой горнолыжный курорт.

В тематическом парке "Алания Парк" рядом с Владикавказом заработала новая канатная дорога длиной в 1700 метров, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"Уже канатная дорога поставлена. Трасса 1700 метров уже сделана, колесо обозрения, освещение, система снегоподдержки. То есть в городе будет небольшой курорт"

- Сергей Меняйло на телеканале "Россия 24"

Проект будет строиться в два этапа – в будущем 2024 году заработает его северный склон, а спустя два года откроются южный склон и парк аттракционов. Полностью строительство, на которое будет затрачено 3,2 млрд рублей, планируется завершить в 2026 году, передает "Интерфакс".

Всесезонный тематический парк станет самым крупным в Северо-Кавказском федеральном округе, в него войдут подвесная пассажирская канатная дорога, горнолыжная трасса с ночным освещением, колесо обозрения, гостиницы, ресторан, кафе и маршруты для горных байков, а на южном склоне раскинется тематический семейный парк с детскими аттракционами.

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