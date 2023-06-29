Северная Осетия примет 800 тыс туристов в этом году

Опубликовано: 21:31, 29 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 2023 году турпоток в Северную Осетию ожидается на уровне 800 тыс человек. Притоку отдыхающих способствуют, в том числе, новые авиарейсы в республику.

Россияне охотно едут в Северную Осетию - уже 400 тыс человек побывали в республике с начала года, рассказал глава региона.

"С начала года республику уже посетили около 400 тыс человек, цифра с каждым днем только растет. Минимум 800 тыс туристов ожидаем к концу года"

– Сергей Меняйло

Аэропорт "Владикавказ" с 21 июня работает круглосуточно, рейсы есть не только в другие города России, например в Омск и Казань, но и в Дубай, передает ТАСС со ссылкой на главу Северной Осетии.

За 2022 год регион посетили 750 тыс человек.

Сегодня республика работает над объектами притяжения туристов, среди них:

курорт "Мамисон",

тематический парк "Алания парк",

комплекс "Кахтисар".