Северная Осетия примет 800 тыс туристов в этом году

В 2023 году турпоток в Северную Осетию ожидается на уровне 800 тыс человек. Притоку отдыхающих способствуют, в том числе, новые авиарейсы в республику.
Россияне охотно едут в Северную Осетию - уже 400 тыс человек побывали в республике с начала года, рассказал глава региона.
"С начала года республику уже посетили около 400 тыс человек, цифра с каждым днем только растет. Минимум 800 тыс туристов ожидаем к концу года"
– Сергей Меняйло
Аэропорт "Владикавказ" с 21 июня работает круглосуточно, рейсы есть не только в другие города России, например в Омск и Казань, но и в Дубай, передает ТАСС со ссылкой на главу Северной Осетии.
За 2022 год регион посетили 750 тыс человек.
Сегодня республика работает над объектами притяжения туристов, среди них:
- курорт "Мамисон",
- тематический парк "Алания парк",
- комплекс "Кахтисар".