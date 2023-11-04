Эвакуация россиян из сектора Газа: КПП "Рафах" пересекли еще более 80 человек

Продолжается процесс эвакуации россиян из Газы. О еще одной группе граждан РФ, эвакуированных из Палестины, рассказали в МЧС.

Несколько десятков россиян эвакуированы только что из сектора Газа через КПП "Рафах" на границе с Египтом, сообщили в МЧС.

"По состоянию на вечер 22 ноября КПП "Рафах" пересекли 82 соотечественника и члена их семей"

– ведомство

В министерстве добавили, что эвакуированные отправились в Каир. Там они найдут временный приют в оперштаб. Тем, кому это понадобится, окажут помощь медики и психологи. Всех россиян накормят, обеспечат водой и дадут ночлег.