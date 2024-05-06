Еще 38 мин нашли на освобожденных территориях Азербайджана

На освобожденных территориях Азербайджана обнаружили 38 мин и 358 боеприпасов. Все найденное было обезврежено. От мин очистили более 880 га земли.

Агентство Азербайджана (ANAMA) по разминированию сообщило об обнаружении мин и боеприпасов на освобожденных территориях страны.

ANAMA распространило еженедельную информацию о гуманитарных операциях по разминированию. Мероприятия проводились с 6 по 12 мая.

По данным Агентства, на освобожденных территориях сотрудники нашли 38 мин, а также 358 боеприпасов. Все обнаруженное было ликвидировано.

Кроме того, в ANAMA добавили, что от мин очистили свыше 880 га земли.