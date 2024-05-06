Вестник Кавказа

Еще 38 мин нашли на освобожденных территориях Азербайджана

Еще 38 мин нашли на освобожденных территориях Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На освобожденных территориях Азербайджана обнаружили 38 мин и 358 боеприпасов. Все найденное было обезврежено. От мин очистили более 880 га земли.

Агентство Азербайджана (ANAMA) по разминированию сообщило об обнаружении мин и боеприпасов на освобожденных территориях страны.

ANAMA распространило еженедельную информацию о гуманитарных операциях по разминированию. Мероприятия проводились с 6 по 12 мая.

По данным Агентства, на освобожденных территориях сотрудники нашли 38 мин, а также 358 боеприпасов. Все обнаруженное было ликвидировано.

Кроме того, в ANAMA добавили, что от мин очистили свыше 880 га земли.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1375 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

ANAMA разминировала почти 80 мин за прошлую неделю

ANAMA разминировала почти 80 мин за прошлую неделю

Уэббер Ндоро: проблема минирования Карабаха должна быть решена

Уэббер Ндоро: проблема минирования Карабаха должна быть решена

Армения начала разминировать новый участок на границе с Азербайджаном

Армения начала разминировать новый участок на границе с Азербайджаном

Женева нарастит помощь Баку в разминировании

Женева нарастит помощь Баку в разминировании

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы