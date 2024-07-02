Ереван примет осенью Евразийский экономический форум

В столице Армении через полтора месяца состоится Евразийский экономический форум. Его программа будет включать в себя более трех десятков мероприятий

В конце сентября – начале октября в Ереване состоится Евразийский экономический форум. Об этом рассказали в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

Мероприятие, приуроченное к заседанию Евразийского межправсовета, продлится два дня – 30 сентября и 1 октября. На нем будут обсуждаться итоги 10-летней деятельности ЕАЭС, а также перспективы и приоритеты развития организации.

"Цель форума – совершенствование кооперационных связей на евразийском пространстве. Планируется, что в нем примут участие руководители крупного, среднего и малого бизнеса, органов госвласти стран союза, а также третьих стран, представители международных организаций, заинтересованных в развитии взаимодействия с ЕАЭС"

– пресс-служба ЕЭК

Программа форума будет включать в себя свыше 30 мероприятий.