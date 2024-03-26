Вестник Кавказа

Ереван: мы говорим с Москвой на разных языках

Ереван: мы говорим с Москвой на разных языках
© Фото: сайт министерства иностранных дел Армении
Глава МИД Армении заявил о разногласиях и проблемах между Москвой и Ереваном. По его словам, Россия и Армения говорят на разных языках.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Москва и Ереван говорят на разных языках, между сторонами существуют проблемы, несмотря на развитие экономических связей, говорится в его интервью аргентинскому изданию Todos Noticias.

"Сотрудничество охватывает различные сферы, поддерживаются хорошие связи в сфере безопасности. Но верно и то, что сегодня у нас разные мысли и, проще говоря, мы не говорим на одном языке. Проблемы, существующие в отношениях с Россией, невозможно скрыть"

– Мирзоян

Армянский министр затруднился с тем, чтобы спрогнозировать будущее российско-армянских отношений. При этом он напомнил, что "у Армении есть справедливые ожидания касательно взаимного выполнения странами своих обязательств".

Глава МИД Армении заверил, что страна не планирует вступать в НАТО и повторил слова премьера Никола Пашиняна о европейском курсе Армении - Ереван готов стать ближе к ЕС настолько, насколько это будет возможно.

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