Армения сознательно рушит отношения с Россией – Лавров

Власти Армении осознанно совершают шаги для разрыва отношений с Россией, заявил глава МИД РФ. По словам Сергея Лаврова, Ереван забывает, что именно ОДКБ ранее помогала Еревану.

Армянская сторона сознательно ведет отношения с Россией к разрыву, рассказал глава МИД РФ.

По словам Сергея Лаврова, которые он произнес в интервью "Известиям", настрой Еревана не внушает ему оптимизма.

"Армянское руководство, прямо скажем, под надуманными предлогами, извращая историю последних трех лет, трех с половиной лет, сознательно ведет дело к обрушению отношений с Российской Федерацией, к шельмованию наших военнослужащих, которые несут службу на 102-й военной базе, к шельмованию наших пограничников, к шельмованию в целом Организации Договора о коллективной безопасности"

– дипломат

Министр также охарактеризовал ситуацию с миссией ЕС в Армении, которая находится в стране уже более года. Лавров отметил, что в скором времени в Армению прибудут норвежские, канадские и американские военные, так что в результате миссия Евросоюза превращается в миссию НАТО.

Лавров коснулся и замораживания Арменией своего участия в ОДКБ. Он заявил, что в своей риторике армянские власти опускают факт, то не кто иной как организация вставала на защиту интересов Еревана, когда Армения попадала в "тяжелые ситуации".