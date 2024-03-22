Армения сознательно рушит отношения с Россией – Лавров

Армянская сторона сознательно ведет отношения с Россией к разрыву, рассказал глава МИД РФ.
По словам Сергея Лаврова, которые он произнес в интервью "Известиям", настрой Еревана не внушает ему оптимизма.
"Армянское руководство, прямо скажем, под надуманными предлогами, извращая историю последних трех лет, трех с половиной лет, сознательно ведет дело к обрушению отношений с Российской Федерацией, к шельмованию наших военнослужащих, которые несут службу на 102-й военной базе, к шельмованию наших пограничников, к шельмованию в целом Организации Договора о коллективной безопасности"
– дипломат
Министр также охарактеризовал ситуацию с миссией ЕС в Армении, которая находится в стране уже более года. Лавров отметил, что в скором времени в Армению прибудут норвежские, канадские и американские военные, так что в результате миссия Евросоюза превращается в миссию НАТО.
Лавров коснулся и замораживания Арменией своего участия в ОДКБ. Он заявил, что в своей риторике армянские власти опускают факт, то не кто иной как организация вставала на защиту интересов Еревана, когда Армения попадала в "тяжелые ситуации".