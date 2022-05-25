Эпидемия ветряной оспы грозит регионам СКФО

Вакцинация детей от ветрянки в России проводится неравномерно. В ряде регионов за год не было привито ни одного ребенка. Хуже всего ситуация обстоит в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Адыгее.

По данным Роспотребнадзора за 2023 год, некоторые регионы России, включая республики Северного Кавказа, в прошлом году не прививали детей от ветряной оспы.

"В шести субъектах страны в 2023 году иммунизация против ветряной оспы не проводилась совсем (республики Адыгея, Калмыкия, Мордовия, Северная Осетия, Карачаево-Черкесская Республика, Еврейская автономная область)"

– доклад ведомства

Менее 10 детей за год вакцинировали такие регионы, как Дагестан, Чувашия, Псковская и Костромская области. Большинство регионов привило только 1-2% дошкольников.

Циклический подъем заболеваемости ветрянкой наблюдается в стране с 2021 года, за прошлый год заболеваемость выросла на 28,4% среди детей 1-2 лет, на 15% среди детей 3-6 лет, на 56% среди подростков старшего возраста. В регионах с плохой иммунизацией ситуация с заболеваемостью ветрянкой хуже, чем в целом по стране.

"С учетом очередного циклического подъема заболеваемости, накопления в 2020-2021 годах в популяции неиммунных к вирусу лиц, прогнозируется дальнейший рост заболеваемости в ближайшие годы и возвращение показателей к допандемическому уровню"

– Роспотребнадзор