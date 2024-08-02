Вирусолог сообщил о сезонной заболеваемости COVID-19 в России

Число пациентов с коронавирусом ниже по сравнению с 2023 годом, однако превышает число заболевших гриппом.

По данным Минздрава России, заболеваемость коронавирусом в стране превышает показатели по гриппу, однако она остается ниже уровней 2023 года.

"Пока заболеваемость ковидом меньше, чем в прошлом году, но основной сезон респираторных инфекций начинается в октябре. Сейчас, в конце сентября - начале октября, заболеваемость ковидом больше, чем гриппом. Это тысячи больных каждый месяц в России"

– заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов

С начала года в России наблюдается подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Эти данные подтверждаются статистикой, опубликованной Государственной службой статистики и многими медицинскими учреждениями. Показатели заболеваемости в ряде субъектов Российской Федерации показывают рост случаев COVID-19.

В то же время, важно отметить, что наблюдаемая заболеваемость COVID-19 остается ниже показателей, зарегистрированных в предыдущие годы. Это может сигнализировать о том, что меры профилактики, введенные в последние годы, а также вакцинация, получили достаточное распространение и эффективность.

Грипп – еще одна респираторная инфекция, угроза которой на протяжении многих лет не изменяется. Инфекция активно циркулирует осенью и зимой, и ее волны совпадают с пиками заболеваемости COVID-19.