Электронные разрешения на въезд в Израиль для россиян заработают с 1 июля

Российские туристы смогут получать электронные разрешения на безвизовый въезд в Израиль (ETA-IL, Electronic Travel Authorization) c начала лета, рассказали в Управление по народонаселению и миграции страны.
"Тестовый период (пилотный) начнется 1 июня 2024 года для граждан США и Германии, желающих посетить Израиль по туристической визе (B/2). Позже, с 1 июля 2024 года, испытательный срок будет распространен и на граждан других стран"
– ведомство
В рамках новшества предлагается заранее (лучше за трое суток) удаленно подавать заявку на поездку в Израиль. Если она не будет одобрена, то иностранца в страну не пустят. Впрочем, одобрение заявки также не означает, что на границе все пройдет гладко: власти специально предупреждают, что пограничники могут не дать разрешения на въезд даже если на электронном этапе вопросов к иностранцу не возникло.
Тестовый режим продлится год. Все это время подача заявки будет добровольной и бесплатной. Затем за электронное разрешение нужно будет заплатить 25 шекелей (около 613 рублей) за человека. Получение его будет обязательным.
ETA действует два года. На протяжении этого времени россияне смогут свободно посещать Израиль, но каждая поездка не должна длиться более 90 дней.
Зачем нужны электронные разрешения на въезд в Израиль?
Как ранее пояснил гендиректор Управления народонаселения и миграции Эяль Сису газете "Исраэль ха-йом", система электронных разрешений на пересечение границы позволит сэкономить время тех туристов, кому в любом случае отказали бы на паспортном контроле – так они узнают об этом заранее, и им не придется испытывать разочарование на границе. Решить проблему можно будет в израильском посольстве.
Кроме того, израильские власти смогут получить больше данных об иностранцах, приезжающих в страну.
Помимо этого, как передает израильский 9-й канал, ожидается, что ETA позволит существенно пополнить бюджет страны.
Нужна ли россиянам виза в Израиль?
Для определенных целей виза для поездки в Израиль не требуется. Это туризм, транзит, лечение или поездки к родственникам. В таких случаях россияне могут жить в Израиле до 90 дней в течение полугода, число въездов может быть любым.
Если нужно остаться в Израиле на более длительный срок, то потребуется туристическая виза. Для получения образования или работы также нужны соответствующие визы.