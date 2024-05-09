Электронные разрешения на въезд в Израиль для россиян заработают с 1 июля

Система электронных разрешений на въезд в Израиль из России будет запущена в пилотном режиме с 1 июня, а с 1 июля ETA-IL станет доступна для россиян. Что дает это нововведение?

Российские туристы смогут получать электронные разрешения на безвизовый въезд в Израиль (ETA-IL, Electronic Travel Authorization) c начала лета, рассказали в Управление по народонаселению и миграции страны.

"Тестовый период (пилотный) начнется 1 июня 2024 года для граждан США и Германии, желающих посетить Израиль по туристической визе (B/2). Позже, с 1 июля 2024 года, испытательный срок будет распространен и на граждан других стран"

– ведомство

В рамках новшества предлагается заранее (лучше за трое суток) удаленно подавать заявку на поездку в Израиль. Если она не будет одобрена, то иностранца в страну не пустят. Впрочем, одобрение заявки также не означает, что на границе все пройдет гладко: власти специально предупреждают, что пограничники могут не дать разрешения на въезд даже если на электронном этапе вопросов к иностранцу не возникло.

Тестовый режим продлится год. Все это время подача заявки будет добровольной и бесплатной. Затем за электронное разрешение нужно будет заплатить 25 шекелей (около 613 рублей) за человека. Получение его будет обязательным.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ETA действует два года. На протяжении этого времени россияне смогут свободно посещать Израиль, но каждая поездка не должна длиться более 90 дней.

Зачем нужны электронные разрешения на въезд в Израиль?

Как ранее пояснил гендиректор Управления народонаселения и миграции Эяль Сису газете "Исраэль ха-йом", система электронных разрешений на пересечение границы позволит сэкономить время тех туристов, кому в любом случае отказали бы на паспортном контроле – так они узнают об этом заранее, и им не придется испытывать разочарование на границе. Решить проблему можно будет в израильском посольстве.

Кроме того, израильские власти смогут получить больше данных об иностранцах, приезжающих в страну.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Помимо этого, как передает израильский 9-й канал, ожидается, что ETA позволит существенно пополнить бюджет страны.

Нужна ли россиянам виза в Израиль?

Для определенных целей виза для поездки в Израиль не требуется. Это туризм, транзит, лечение или поездки к родственникам. В таких случаях россияне могут жить в Израиле до 90 дней в течение полугода, число въездов может быть любым.

Если нужно остаться в Израиле на более длительный срок, то потребуется туристическая виза. Для получения образования или работы также нужны соответствующие визы.