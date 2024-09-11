Вестник Кавказа

Россиян призвали не ездить в Израиль и Ливан

Россиян призвали не ездить в Израиль и Ливан
© Фото: сайт ЦАХАЛ
Туристические поездки в Израиль и Ливан лучше отложить до более благоприятного момента, рассказали российские послы в этих странах на фоне эскалации, которую эксперты оценивают как возможное начало Третьей Ливанской войны.

Жителей России настоятельно просят не посещать Ливан и Израиль без особой необходимости, соответствующие заявления сделали главы российских дипмиссий в этих странах.

Так, посол в Израиле Анатолий Викторов напомнил, что МИД РФ еще в октябре 2023 года, сразу после начала войны Израиля и Палестины, издал такую рекомендацию. Дипломат подчеркнул, что этот документ остается в силе, передает "Россия-24".

Глава дипмиссии уточнил, что речи о запрете на поездки россиян в Израиль не идет. Однако он призвал тщательно взвешивать и оценивать соотношение необходимости и рисков, и ехать в Израиль только если другого выхода нет, например, в гуманитарных или медицинских случаях.

"Обстановка действительно не способствует тому, чтобы сейчас в массовом порядке посещать как Израиль, так и прилегающие страны"

– Викторов

Посол РФ в Ливане Александр Рудаков также подчеркнул, что поездки в Ливан с туристическими целями сейчас неуместны.

"Тем, кто не чувствует себя в безопасности и находится в Ливане, мы рекомендуем воспользоваться коммерческими рейсами, пока еще аэропорт работает практически в штатном режиме"

– дипломат

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