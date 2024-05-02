Вестник Кавказа

Турция опровергла снятие санкций с Израиля

Турция опровергла снятие санкций с Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Турции опровергли информацию о том, что Анкара фактически сняла ограничения для Израиля. В Минторге Турции отметили, что эти фейки направлены на внутреннюю аудиторию в Израиле.

Анкара опровергла заявления Израиля о том, что президент Турции отменил многие санкции в отношении Израиля. В Минторговли Турции отметили, что эта дезинформация направлена на внутреннюю аудиторию в Израиле.

«С нашей стороны никаких изменений нет. Решения об остановке импорта и экспорта с Израилем остаются в силе»

– Минторг Турции

Ранее глава МИД еврейского государства заявил об отмене множества ограничений

«Эрдоган снял и отменил многие торговые ограничения, и урок ясен: мы не должны поддаваться угрозам»

– Исраэль Кац

Отметим, что отношения между странами резко пошли на спад после 7 октября, когда Израиль подвергся атаке ХАМАС и начал операцию в Газе.

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