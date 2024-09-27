Нужно ли уезжать из Израиля сейчас? Ответил посол

Российским гражданам, которые все еще остаются в Израиле, стоит всерьез задуматься об отъезде, пока он еще возможен. Такую рекомендацию дал посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов.

Россиянам, пока не уехавшим из Израиля, лучше покинуть ставшую небезопасной страну – на данный момент хотя бы есть возможность пересечь границу, пояснил посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов.

Соответствующую рекомендацию он озвучил в интервью ТАСС.

Дипломат оценил текущую ситуацию в регионе как "крайнее обострение". По его словам, в такой обстановке совет не посещать Израиль, который был дан еще год назад, теперь еще более актуален.

"Предлагаем даже подумать тем гражданам, которые находятся сейчас на территории Израиля, о том, чтобы покинуть эту территорию, пока имеются такие возможности в виде продолжающихся регулярных рейсов"

– Викторов

Посол уточнил, что такие рейсы еще можно найти у нескольких перевозчиков, среди которых израильская El Al.