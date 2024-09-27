Вестник Кавказа

Нужно ли уезжать из Израиля сейчас? Ответил посол

Израиль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российским гражданам, которые все еще остаются в Израиле, стоит всерьез задуматься об отъезде, пока он еще возможен. Такую рекомендацию дал посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов.

Россиянам, пока не уехавшим из Израиля, лучше покинуть ставшую небезопасной страну – на данный момент хотя бы есть возможность пересечь границу, пояснил посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов.

Соответствующую рекомендацию он озвучил в интервью ТАСС.

Дипломат оценил текущую ситуацию в регионе как "крайнее обострение". По его словам, в такой обстановке совет не посещать Израиль, который был дан еще год назад, теперь еще более актуален.

"Предлагаем даже подумать тем гражданам, которые находятся сейчас на территории Израиля, о том, чтобы покинуть эту территорию, пока имеются такие возможности в виде продолжающихся регулярных рейсов"

– Викторов

Посол уточнил, что такие рейсы еще можно найти у нескольких перевозчиков, среди которых израильская El Al.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
435 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Израиль готовит экономический удар по Ирану - СМИ

Израиль готовит экономический удар по Ирану - СМИ

Иран продолжит поддерживать Палестину в борьбе с Израилем

Иран продолжит поддерживать Палестину в борьбе с Израилем

&quot;Уральские авиалинии&quot; и &quot;Азимут&quot; рассказали о рейсах в Израиль и Дубай

"Уральские авиалинии" и "Азимут" рассказали о рейсах в Израиль и Дубай

Иран сделает врагами всех, кто откроет небо для Израиля

Иран сделает врагами всех, кто откроет небо для Израиля

Удар Ирана по Израилю: наступление или оборона?

Удар Ирана по Израилю: наступление или оборона?

Пезешкиан: безопасность Ближнего Востока – безопасность мусульман

Пезешкиан: безопасность Ближнего Востока – безопасность мусульман

Бейрут: операция Израиля против Ливана – Третья Ливанская война

Бейрут: операция Израиля против Ливана – Третья Ливанская война

Железный купол: как работает самая важная защита Израиля?

Железный купол: как работает самая важная защита Израиля?

Россиянам не рекомендуют ехать в Иран

Россиянам не рекомендуют ехать в Иран

Иранский посол вызван в МИД Германии

Иранский посол вызван в МИД Германии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы