«Эльбрус» вновь закрыли из-за погоды

Курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии закрыли из-за плохой погоды и лавинной угрозы. Все службы горнолыжной базы работают в усиленном режиме.

Все трассы и канатные дороги на «Эльбрусе» в Кабардино-Балкарии вновь закрыты из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Там отметили, что снегопад в горах создал опасную обстановку. Помимо этого, существует и лавинная угроза.

«Горнолыжные трассы закрыты. На склоны выходить нельзя»

- администрация «Эльбруса»

Работники курорта также подчеркнули, что туристам на время запретили посещать экотропы и лесную территорию от Азау до Поляны нарзанов.

В настоящее время все службы горнолыжной базы действуют в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность всех туристов.