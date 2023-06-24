США пригласили Россию обсудить снижение рисков ядерной угрозы

Опубликовано: 15:28, 24 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Представители пяти стран, обладающих ядерным оружием, провели очередную встречу. Она состоялась в столице Египта 10 дней назад.

Десять дней назад представители государств, обладающих ядерным оружием, провели экспертную встречу. Центральной темой переговоров стал вопрос снижения стратегических рисков.

"Организованная США рабочая встреча экспертов из МИД и Минобороны Китая, Франции, России и Великобритании прошла в Каире 13 -14 июня, обсуждалось снижение стратегических рисков, а также ядерные доктрины и политика в этой сфере"

– сообщили во внешнеполитическом ведомстве США

В Госдепе напомнили, что в диалоге государств в контексте Договора о нераспространении сейчас председательствует американская сторона.

Там также акцентировали внимание на том, что продолжат содействовать обсуждению между пятью странами этих важных тем.