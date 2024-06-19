Кто такой Ким Чен Ын: образование, семья, друзья, враги

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что если Южная Корея попытается покуситься на суверенитет Северной, то ”ее существование будет невозможным”, а также назвал южнокорейского лидера Юна Сок Еля ”марионеткой” и ”ненормальным”. Расскажем, кто такой Ким Чен Ын, который может позволить себе подобные высказывания.

Жесткую позицию Ким Чен Ын высказал в ответ на демонстрацию южным соседом мощных баллистических ракет и другого оружия, созданных с целью сдерживания угрозы со стороны северного соседа. А президенту Южной Кореи досталось за то, что он "хвастается своим военным потенциалом перед страной, у которой есть ядерное оружие".

Кто такой Ким Чен Ын?

Ким Чен Ын - лидер относительно молодой Северной Кореи. Его должность называется ”Высший руководитель КНДР”, и занимает он ее с 2011 года. Отец Кима - Ким Чен Ир, второй лидер страны, а дед - первый и вечный президент КНДР - Ким Ир Сен. Возраст Ким Чен Ына примерно 40-42 года: в каком именно году он родился, точно не известно.

Детство и юность Ким Чен Ына

Ким родился в Пхеньяне, предположительно, в начале 1980х годов. Он младший, третий, сын Ким Чен Ира, от его третьей жены - Ко Ен Хи. Мать Кима, наполовину кореянка, наполовину японка, вернулась в Северную Корею из Японии в рамках репатриационной программы в 1960х годах. Тетя Кима, Ко Ен Сук, эмигрировала в США из Швейцарии в 1990х годах. О детстве и юности лидера Северной Кореи неизвестно ничего: он воспитывался вдали от камер Корейского центрального телевидения. По слухам, мать Кима была любимой женой Ким Чен Ира, а своего сына называла ”Король Утренняя звезда”.

Где учился Ким Чен Ын?

Об образовании руководителя КНДР известно чуть больше, чем о его детстве и юности. По сообщениям, учился он в Швейцарии, где за ним присматривала тетя Ко Ен Сук. С 2002 по 2007 год будущий лидер КНДР учился в Военном университете в Пхеньяне. Считается, что до того, как стать лидером страны, работал Ким в Трудовой партии Кореи. К 2010 году Ким Чен Ын рассматривался как главный претендент на высшую должность в Республике.

Военная доктрина Ким Чен Ына

Впервые к народу Ким Чен Ын обратился через год после того, как стал руководителем страны, в апреле 2012 года. Тогда он заявил о том, что времена, когда его нации могли угрожать, остались в прошлом. Одним из главных аспектов правления Кима стало развитие ядерной программы: с момента его прихода к власти Северная Корея испытала ядерное оружие четыре раза, а всего за всю историю - шесть раз.

Семья Ким Чен Ына

Ким Чен Ын женат на Ри Соль Чжу, о чем в 2012 году сообщили госмедиа страны. По сообщениям разведслужбы Южной Кореи, у Ким Чен Ына и Ри Соль Чжу трое детей, старший из них мальчик. В 2023 году на различных мероприятиях Ким неоднократно появлялся со своим, предположительно, средним ребенком, дочерью - Ким Чжу Э. Поскольку обычно личная и семейная жизнь лидеров Северной Кореи не является достоянием общественности, и детей никогда не показывают публике, появление в медийном поле дочери Ким Чен Ына породило слухи о том, что она, возможно, готовиться стать преемницей своего отца.

Сестра Ким Чен Ына

Ким Е Чжон, младшая сестра северокорейского лидера, занимает руководящую должность в Трудовой партии Кореи - руководит департаментом пропаганды. Она привлекла к себе внимание в 2018 году, когда отправилась на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане, став первым представителем правящей семьи КНДР, побывавшей в Южной Корее после завершения Корейской войны в 1950х годах. Считается, что Ким Е Чжон - одна из самых влиятельных фигур в политическом аппарате Северной Кореи.

С кем дружит Ким Чен Ын?

Главные партнеры Кима - это Китай и Россия. Лидер страны также предпринимает попытки сблизиться с Вьетнамом и Лаосом. В 2017-2019 годах Ким Чен Ын попытался наладить отношения с США и Южной Кореей, которая в итоге провалилась. Сегодня и Вашингтон и Сеул для Кима - главная опасность, угрожающая суверенитету его страны.

Интересные факты о Ким Чен Ыне

Среди увлечений Ким Чен Ына - баскетбол. Северокорейский лидер дружит со звездой НБА, Деннисом Родманом.

Швейцарскую школу лидер КНДР посещал под вымышленным именем.

По слухам, Ким Чен Ын без ума от швейцарского сыра Эмменталь.

У Ким Чен Ына есть свой личный самолет - российский Ил-62.