Трамп заявил, что намерен дружить с Ираном

Кандидат в президенты США заявил, что в случае победы наладит дружеские отношения с Ираном. Для этого Тегеран «не может обладать ядерным оружием».

Экс-президент и кандидат в президенты США заявил о том, что в случае своего повторного пришествия в Овальный кабинет, наладит дружеские отношения с Тегераном.

«Я не хочу плохо относиться к Ирану. Надеюсь, мы будем в дружеских отношениях с Ираном»

– Дональд Трамп

В то же время он не исключил, что этого может и не произойти. Далее Трамп подчеркнул, что для того, чтобы Ирану удалось наладить отношения с американской стороной, он не должен обладать ядерным оружием.