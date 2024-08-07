Вестник Кавказа

Трамп заявил, что намерен дружить с Ираном

Трамп заявил, что намерен дружить с Ираном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кандидат в президенты США заявил, что в случае победы наладит дружеские отношения с Ираном. Для этого Тегеран «не может обладать ядерным оружием».

Экс-президент и кандидат в президенты США заявил о том, что в случае своего повторного пришествия в Овальный кабинет, наладит дружеские отношения с Тегераном.

«Я не хочу плохо относиться к Ирану. Надеюсь, мы будем в дружеских отношениях с Ираном»

– Дональд Трамп

В то же время он не исключил, что этого может и не произойти. Далее Трамп подчеркнул, что для того, чтобы Ирану удалось наладить отношения с американской стороной, он не должен обладать ядерным оружием.

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