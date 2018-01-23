Бакинские истории. Лев Ландау

Александр Клемент

На днях Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева открыли школу Образовательного комплекса LANDAU в Баку – на родине советского физика-теоретика, основателя научной школы, академика АН СССР, лауреата Нобелевской премии по физике 1962 года Льва Ландау. Эпизоды из жизни великого физика вспоминает бакинец Александр Клемент.

Время от времени мы все вспоминаем разные эпизоды из детства. Часто это связано с моментами, на первый взгляд, ничего не значащими, но имеющими непреходящее чувство созвучности времен.

Вспоминается: прохожу с кем-то из взрослых по одной из центральных улиц Баку и вижу табличку на стене. Таких табличек в столице Азербайджана было очень много: "Здесь жил и работал…" и далее шло короткое описание жизни великого человека. Почему-то чаще всего мне вспоминается табличка, посвященная великому физику Ландау. Много лет спустя я узнал подробнее об этом ученом, непростом (как и большинство великих людей) человеке с большими причудами и своеобразным взглядом на жизнь и на любовь. Да, эта сторона жизни была тоже очень важна для этого гениального человека.

Жизнь коротка, поэтому надо радоваться каждому дню, гулять, любить

Ландау.

Еще в юности он обещал себе не делать трех вещей:

не пить

не курить

не жениться.

Последний пункт он все-таки не выполнил, официально зарегистрировав брак незадолго до рождения сына.

Еще одна особенность ученого заключалась в том, что большую часть рабочего дня он проводил лежа на диване. Именно так он больше всего любил работать. Друзья шутили, что его голова весит больше чем тело, поэтому, мол, он большую часть времени проводит лежа. Ландау действительно был очень худ, и ему принадлежит фраза, впоследствии ставшая знаменитой:

У меня не телосложение, а теловычитание!

Ландау был принят в Бакинский университет, когда ему было всего 14 лет, причем сразу на два факультета: физико-математический и химический. Когда я впервые прочитал о том, каким был Ландау в 14 лет и вспомнил себя и своих товарищей в этом возрасте, то был поражен.

Интегрировать я научился лет в тринадцать, дифференцировать умел всегда

- Ландау.

Чувство юмора было еще одной замечательной особенностью ученого. Иногда это был горький юмор. Так, объясняя почему ему не нравится ядерное оружие, Ландау коротко сказал:

Слишком много шума.

В январе 1962 года Ландау попал в аварию, в результате которой получил тяжелые травмы. Но и тут смешное и грустное было рядом: яйца в кошелке, которые были в машине Ландау, оказались совершенно целы, а сам ученый был совершенно разбит.

В том же году Ландау присвоили Нобелевскую премию. Всего ученый провел в больнице два года. Больше наукой он не занимался. В 1968 году перенес серьезную операцию, и уже через несколько дней с присущим ему юмором и мужеством спросил у навестившей его сестры:

А ты помнишь, в какой стране была первая в мире революция?

Через несколько дней Ландау умер. По воспоминаниям родственников, последними его словами были:

Я неплохо прожил жизнь. Мне всегда все удавалось.