Адриан Муту, известный по выступлениям за "Ювентус", "Челси" и "Фиорентину", станет главным тренером азербайджанского "Нефтчи". Сейчас румынский специалист находится в Санкт-Петербурге.
Бакинский футбольный клуб "Нефтчи" обзаведется новым главным тренером в ближайшее время. Им станет звезда румынского футбола Адриан Муту.
Наставник в настоящее время находится в Санкт-Петербурге, где азербайджанская команда выступает на "Кубке МАТЧ ТВ". Он уволился с поста главного тренера бухарестского "Рапида".
Стоит отметить, что "нефтяники" в соцсетях опубликовали сообщение, в котором было сказано следующее: "Осталось мало. Все будет хорошо". По информации СМИ, зарплата Муту составит примерно 650 тыс евро.
Напомним, Муту известен по своим выступлениям за лондонский "Челси", туринский "Ювентус" и "Фиорентину".