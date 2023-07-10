Опубликовано: 15:23, 10 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Адриан Муту, известный по выступлениям за "Ювентус", "Челси" и "Фиорентину", станет главным тренером азербайджанского "Нефтчи". Сейчас румынский специалист находится в Санкт-Петербурге.

Бакинский футбольный клуб "Нефтчи" обзаведется новым главным тренером в ближайшее время. Им станет звезда румынского футбола Адриан Муту.

Наставник в настоящее время находится в Санкт-Петербурге, где азербайджанская команда выступает на "Кубке МАТЧ ТВ". Он уволился с поста главного тренера бухарестского "Рапида".

Стоит отметить, что "нефтяники" в соцсетях опубликовали сообщение, в котором было сказано следующее: "Осталось мало. Все будет хорошо". По информации СМИ, зарплата Муту составит примерно 650 тыс евро.

Напомним, Муту известен по своим выступлениям за лондонский "Челси", туринский "Ювентус" и "Фиорентину".