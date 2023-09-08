РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Агент российского хавбека "Нефтчи" озвучил причины перехода в бакинский клуб

Полузащитник футбольного клуба “Нефтчи“ Резиуан Мирзов
© Фото: скриншот из видео на официальном сайте футбольного клуба "Нефтчи"
Представитель Резиуана Мирзова рассказал о причинах, которые побудили его клиента присоединиться к "Нефтчи". Ранее на этой неделе хавбек подписал с бакинской командой однолетний контракт

Агент полузащитника бакинского "Нефтчи" Резиуана Мирзова объяснил, почему его клиент решил присоединиться к азербайджанскому клубу.

Александр Клюев подчеркнул, что "Нефтчи" – хороший клуб с традициями, который проявил наибольший интерес к полузащитнику.

""Нефтчи" борется за чемпионство, еврокубки. Команда обладает хорошей инфраструктурой и условиями для игры в футбол"

– представитель полузащитника

Статистика

В сезоне 2022/23 Мирзов провел за "Химки" 24 матча в чемпионате России, отметившись в них 4 голами и одной результативной передачей.

После 5 туров "Нефтчи" занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Азербайджана. В активе бакинцев 8 очков.

&quot;Карабах&quot; попрощался со своим голкипером

"Карабах" попрощался со своим голкипером

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
790 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version