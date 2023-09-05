"Нефтчи" усилился российским полузащитником

Опубликовано: 23:59, 5 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: скриншот из видео на официальном сайте футбольного клуба "Нефтчи"

Экс-игрок подмосковных "Химок" Резиуан Мирзов подписал контракт с бакинским "Нефтчи". Он рассчитан на один сезон.

Бывший полузащитник футбольного клуба "Химки" Резиуан Мирзов присоединился к "Нефтчи". Об этом сообщается на сайте бакинского клуба.

Согласно информации, 30-летний хавбек заключил однолетний контракт.

Он решил выступать за бакинцев под 22-м номером.

Статистика

В сезоне 2022/23 полузащитник провел за "Химки" 24 матча в чемпионате России. На его счету 4 гола и одна результативная передача.