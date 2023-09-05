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"Нефтчи" усилился российским полузащитником

Полузащитник футбольного клуба “Нефтчи“ Резиуан Мирзов
© Фото: скриншот из видео на официальном сайте футбольного клуба "Нефтчи"
Экс-игрок подмосковных "Химок" Резиуан Мирзов подписал контракт с бакинским "Нефтчи". Он рассчитан на один сезон.

Бывший полузащитник футбольного клуба "Химки" Резиуан Мирзов присоединился к "Нефтчи". Об этом сообщается на сайте бакинского клуба.

Согласно информации, 30-летний хавбек заключил однолетний контракт.

Он решил выступать за бакинцев под 22-м номером.

Статистика

В сезоне 2022/23 полузащитник провел за "Химки" 24 матча в чемпионате России. На его счету 4 гола и одна результативная передача.

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