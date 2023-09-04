Руководство "Ахмата" пообещало укрепить команду 

Опубликовано: 2:31, 4 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Спортивный директор ФК "Ахмат" анонсировал пополнение команды одним или двумя игроками. Трансферы ожидаются до конца летнего трансферного окна, которое закроется 15 сентября.

Руководство грозненского футбольного клуба "Ахмат" планирует усилить команду до конца текущего трансферного окна. Об этом сообщил спортивный директор клуба Руслан Газаев.

По его словам, грозненцы хотят пригласить в свои ряды одного или двух футболистов, передает Sport24.

"К закрытию трансферного окна планируем покупку одного‑двух футболистов. У нас ведутся переговоры, поэтому не хотел бы афишировать детали. Через пару дней мы все объявим"

– Руслан Газаев

Он также сообщил, что в ближайшее время "Ахмат" расстанется с несколькими игроками.

"Также будут и трансферы на выход. Ранее мы объявляли, что идут переговоры по Быстрову. Надеемся, они уже на завершающей стадии"

– спортивный директор "Ахмата"

Турнирная таблица

После 7 туров "Ахмат" занимает 8-ю строчку в чемпионате России, в активе грозненской команды 10 очков. В последнем туре подопечные Мирослава Ромащенко со счетом 1:0 переиграли в Екатеринбурге "Урал".