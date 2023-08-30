Африканский форвард "Ахмата" стал российским гражданином

Опубликовано: 2:45, 30 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Ахмат"

Нападающий ФК "Ахмат" Мохамед Конате обзавелся российским паспортом. Форвард присоединился к грозненцам два года назад, а до этого защищал цвета подмосковных "Химок".

Нападающий "Ахмата" Мохамед Конате, выступающий за национальную команду Буркина-Фасо, стал гражданином России. Об этом сказано на сайте клуба.

"Мы поздравляем Конате с гражданством России! Напомним, супруга футболиста Кристина - уроженка Сибири. Дочке Ясмине семь месяцев"

– пресс-служба

Статистика

В этом сезоне 25-летний форвард провел за грозненскую команду 6 матчей в чемпионате России. На счету нападающего 2 гола с пенальти.