Главным тренером "Ахмата" стал Мирослав Ромащенко

Наставником ФК "Ахмат" стал Мирослав Ромащенко. До недавнего времени 49-летний специалист входил в тренерский штаб "Ференцвароша".
Новым главным тренером футбольного клуба "Ахмат" стал Мирослав Ромащенко. Об этом говорится в Telegram-канале грозненской команды.
Соглашение с 49-летним специалистом рассчитано на 3 года.
Справка
Ранее Ромащенко уже работал в "Ахмате". С октября 2011 по май 2013 года он был помощником главного тренера. Последним местом работы Ромащенко был венгерский "Ференцварош", где он ассистировал главному тренеру команды Станиславу Черчесову.
Турнирная таблица
После 5 туров "Ахмат" располагается на 11-м месте в чемпионате России, имея в своем активе всего 3 очка. Грозненцы также потерпели два поражения в Кубке России – от "Крыльев Советов" и "Зенита".