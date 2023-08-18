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Главным тренером "Ахмата" стал Мирослав Ромащенко

Главный тренер футбольного клуба “Ахмат“ Мирослав Ромащенко
© Фото: страница футбольного клуба "Ахмат" в социальных сетях
Наставником ФК "Ахмат" стал Мирослав Ромащенко. До недавнего времени 49-летний специалист входил в тренерский штаб "Ференцвароша".

Новым главным тренером футбольного клуба "Ахмат" стал Мирослав Ромащенко. Об этом говорится в Telegram-канале грозненской команды.

Соглашение с 49-летним специалистом рассчитано на 3 года.

Справка

Ранее Ромащенко уже работал в "Ахмате". С октября 2011 по май 2013 года он был помощником главного тренера. Последним местом работы Ромащенко был венгерский "Ференцварош", где он ассистировал главному тренеру команды Станиславу Черчесову.

Турнирная таблица

После 5 туров "Ахмат" располагается на 11-м месте в чемпионате России, имея в своем активе всего 3 очка. Грозненцы также потерпели два поражения в Кубке России – от "Крыльев Советов" и "Зенита".

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