Черчесову предложили возглавить "Ахмат"

Руководство футбольного клуба "Ахмат" предложило Станиславу Черчесову возглавить команду. Предыдущим местом работы специалиста был "Ференцварош".
Руководство футбольного клуба "Ахмат" обратилось к Станиславу Черчесову с предложением возглавить команду. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По его данным, 57-летний наставник отказался от этого предложения, передает Чемпионат.com.
Турнирная таблица
После четырех туров "Ахмат" с 3 очками занимает 12-ю строчку в чемпионате России. Грозненская команда также потерпела два поражения в Кубке России – от "Крыльев Советов" и "Зенита".