Черчесову предложили возглавить "Ахмат"

Опубликовано: 4:30, 16 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Ференцварош"

Руководство футбольного клуба "Ахмат" предложило Станиславу Черчесову возглавить команду. Предыдущим местом работы специалиста был "Ференцварош".

Руководство футбольного клуба "Ахмат" обратилось к Станиславу Черчесову с предложением возглавить команду. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, 57-летний наставник отказался от этого предложения, передает Чемпионат.com.

Турнирная таблица

После четырех туров "Ахмат" с 3 очками занимает 12-ю строчку в чемпионате России. Грозненская команда также потерпела два поражения в Кубке России – от "Крыльев Советов" и "Зенита".