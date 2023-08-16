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Черчесову предложили возглавить "Ахмат"

Станислав Черчесов
© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Ференцварош"
Руководство футбольного клуба "Ахмат" предложило Станиславу Черчесову возглавить команду. Предыдущим местом работы специалиста был "Ференцварош".

Руководство футбольного клуба "Ахмат" обратилось к Станиславу Черчесову с предложением возглавить команду. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, 57-летний наставник отказался от этого предложения, передает Чемпионат.com.

Турнирная таблица

После четырех туров "Ахмат" с 3 очками занимает 12-ю строчку в чемпионате России. Грозненская команда также потерпела два поражения в Кубке России – от "Крыльев Советов" и "Зенита".

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