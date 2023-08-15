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Чеченские футболисты попрощались с главным наставником

Чеченские футболисты попрощались с главным наставником
© Фото: ФК "Ахмат"
Чеченский футбольный клуб "Ахмат" остался без наставника – его главный тренер Сергей Ташуев ушел в отставку.

Коллектив чеченского футбольного клуба "Ахмат" сегодня тепло попрощался со своим главным тренером Сергеем Ташуевым, который покинул свой пост, сообщает пресс-служба клуба.

"Мы благодарим Сергея Абуезидовича за совместную работу, желаем удачи и успехов в карьере. В ближайшем будущем клуб определится с кандидатурой главного тренера"

- пресс-служба ФК "Ахмат"

Известно, что расторжение контракта прошло по согласию сторон. Временно готовить команду к матчу 5-го РПЛ и исполнять обязанности наставника поручено главному тренеру молодежной команды Исе Байтиеву, - говорится в сообщении, передает "АиФ-Ставрополье".

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