Руководство "Ахмата" прокомментировало неудачное начало сезона для клуба

Гендиректор футбольного клуба "Ахмат" поделился своим мнением о результатах команды на старте сезона.
"4 поражения в 5 матчах? Переживем! Те сложности, которые были: отсутствие футболистов для ротации, много травмированных - потихоньку все налаживается, футболисты подходят в общую группу"
– Ахмед Айдамиров
По его словам, никто не собирается увольнять главного тренера, поэтому он продолжит работать с командой, передает Sport24.
"Еще ничего не случилось, чтобы говорить о кредите доверия Сергея Ташуева. Он тренер команды – работает. Все под контролем"
– гендиректор "Ахмата"
Начало сезона
В трех стартовых турах чемпионата России "Ахмат" одержал одну победу и потерпел два поражения. С 3 очками грозненская команда располагается на 11-й строчке в турнирной таблице. Подопечные Сергея Ташуева также уступили в двух матчах в Кубке России.