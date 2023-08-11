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Руководство "Ахмата" прокомментировало неудачное начало сезона для клуба

“Ахмат“ - “Крылья Советов“
© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Ахмат"
В руководстве "Ахмата" дали оценку результатам команды в стартовых турах чемпионата. Там отметили, что кредит доверия к наставнику никуда не делся.

Гендиректор футбольного клуба "Ахмат" поделился своим мнением о результатах команды на старте сезона.

"4 поражения в 5 матчах? Переживем! Те сложности, которые были: отсутствие футболистов для ротации, много травмированных - потихоньку все налаживается, футболисты подходят в общую группу"

– Ахмед Айдамиров

По его словам, никто не собирается увольнять главного тренера, поэтому он продолжит работать с командой, передает Sport24.

"Еще ничего не случилось, чтобы говорить о кредите доверия Сергея Ташуева. Он тренер команды – работает. Все под контролем"

– гендиректор "Ахмата"

Начало сезона

В трех стартовых турах чемпионата России "Ахмат" одержал одну победу и потерпел два поражения. С 3 очками грозненская команда располагается на 11-й строчке в турнирной таблице. Подопечные Сергея Ташуева также уступили в двух матчах в Кубке России.

&quot;Ахмат&quot; потерпел второе подряд поражение в Кубке России

"Ахмат" потерпел второе подряд поражение в Кубке России

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