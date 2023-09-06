"Карабах" попрощался со своим голкипером

Опубликовано: 17:57, 6 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджанский вратарь Шахруддин Магомедалиев ушел из "Карабаха". Ранее агдамский клуб приобрел россиянина Андрея Лунева. Магомедалиев переберется в Турцию.

Агдамский "Карабах" объявил об уходе азербайджанского вратаря Шахруддина Магомедалиева, который может продолжить свою карьеру в турецком чемпионате.

Ранее СМИ писали, что Магомедалиев находится в шаге от перехода в "Адана Демирспор". Он станет игроком турецкой команды на два года. В контракт входит опция продления.

Стоит отметить, что уход Магомедалиева не связан с истечением срока соглашения с клубом из Азербайджана. Агдамцы разрешили голкиперу перейти в "Адана Демирспор" на правах свободного агента.

Вратарь подпишет контракт с турецким клубом после товарищеской встречи Азербайджана и Иордании, которая состоится 12 сентября в Баку. Трансферный рынок в Турции закроется 15 числа.

Ранее "Карабах" обзавелся российским голкипером Андреем Луневым, который до перехода защищал цвета немецкого клуба "Байер".