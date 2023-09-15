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В Баку пожалует гранд российского футбола

В Баку пожалует гранд российского футбола
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Петербургский «Зенит» приедет в столицу Азербайджана, где сыграет против бакинского «Нефтчи». Точная дата встречи согласовывается. Ранее команды играли между собой в рамках Кубка МАТЧ ТВ.

В Баку состоится товарищеская встреча между местным клубом «Нефтчи» и петербургским «Зенитом», сообщает пресс-служба клуба из Азербайджана.

Игра между командами пройдет в ноябре, однако точная дата проведения матча и футбольная арена обговариваются.

Команды уже пересекались летом в рамках Кубка Матч ТВ. Кроме того, команда из Баку провела товарищескую игру в Москве против «Спартака».

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