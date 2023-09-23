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Спортивный директор сборной Швеции займет аналогичный пост в азербайджанском клубе 

Спортивный директор сборной Швеции займет аналогичный пост в азербайджанском клубе 
© Фото: ФК "Нефтчи"
ФК "Нефтчи" переманил в свои ряды спортивного директора сборной Швеции Йенса Андерссона. При помощи шведского специалиста бакинцы намерены существенно изменить работу клуба. 

Новым спортивным директором азербайджанского футбольного клуба "Нефтчи" станет Йенс Андерссон, занимающий в настоящее время аналогичный пост в сборной Швеции 

Он приступит к исполнению обязанностей примерно через месяц. При этом нынешний спортивный директор бакинцев Заур Азизов продолжит работать в системе клуба. 

При помощи 50-летнего шведа руководство "нефтяников" рассчитывает осуществить ряд структурных изменений в работе клуба и сделать так, чтобы она отвечала современным европейским стандартам. 

Основное внимание будет направлено на усовершенствование работы клубной академии, поиск юных талантов и их развитие. Помимо этого, бакинцы хотят создать передовую комплексную скаутскую систему и внедрить для анализа выступлений каждого игрока и всей команды в целом современные технологии, основанные на искусственном интеллекте. 

Турнирная таблица 

После 6 туров "Нефтчи" с 8 очками располагается на 6-м месте в чемпионате Азербайджана. Возглавляет турнирную таблица "Зиря", имеющая в своем активе 15 очков. 

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