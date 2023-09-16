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Российский полузащитник стал гражданином Азербайджана 

Паспорт Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Полузащитник "Сабаха" Аяз Гулиев получил паспорт Азербайджана. Это позволит ему выступать за национальную сборную этой страны. 

Российский полузащитник бакинского футбольного клуба "Сабах" Аяз Гулиев обзавелся азербайджанским паспортом. Об этом пишут местные СМИ. 

Таким образом, у 26-летнего хавбека будет возможность выступать за сборную Азербайджана. Кроме того, в ближайшее время "Сабах" сможет заявить его в качестве местного игрока. 

Кто такой Аяз Гулиев?

Аяз Гулиев присоединился к "Сабаху" в августе этого года, подписав с клубом трехлетний контракт. В минувшем сезоне хавбек выступал за подмосковные "Химки", за которые он провел 19 матчей в чемпионате России, отметившись в них одной результативной передачей. 

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