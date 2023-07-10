Бердыев будет тренировать "Динамо"

Курбан Бердыев возглавил махачкалинское "Динамо". Срок действия соглашения с 70-летним наставником не сообщается.
Новым главным тренером футбольного клуба "Динамо" Махачкала стал Курбан Бердыев. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте дагестанской команды.
На этом посту 70-летний специалист сменил сербского наставника Горана Алексича. Детали соглашения с Бердыевым не разглашаются.
На прошлой неделе генеральным директором махачкалинцев стал Шамиль Газизов, работавший ранее в "Спартаке" и "Уфе".
Предыдущее место работы
В конце 2022 года Курбан Бердыев стал главным тренером "Сочи". Он проработал на этом посту всего 3 с половиной месяца, после чего покинул команду из-за неудовлетворительных результатов. Под его руководством сочинцы провели пять матчей в чемпионате России, в которых потерпели три поражения.