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Бердыев будет тренировать "Динамо"

Главный тренер футбольного клуба “Динамо“ Махачкала Курбан Бердыев
© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Динамо" Махачкала
Курбан Бердыев возглавил махачкалинское "Динамо". Срок действия соглашения с 70-летним наставником не сообщается.

Новым главным тренером футбольного клуба "Динамо" Махачкала стал Курбан Бердыев. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте дагестанской команды.

На этом посту 70-летний специалист сменил сербского наставника Горана Алексича. Детали соглашения с Бердыевым не разглашаются.

На прошлой неделе генеральным директором махачкалинцев стал Шамиль Газизов, работавший ранее в "Спартаке" и "Уфе".          

Предыдущее место работы

В конце 2022 года Курбан Бердыев стал главным тренером "Сочи". Он проработал на этом посту всего 3 с половиной месяца, после чего покинул команду из-за неудовлетворительных результатов. Под его руководством сочинцы провели пять матчей в чемпионате России, в которых потерпели три поражения.

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