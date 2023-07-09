Испанская академия отобрала для "Барселоны" 15 футболистов из Азербайджана

Опубликовано: 2:28, 9 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Азербайджане завершился отбор самых способных футболистов 2008-2009 года рождения. В скором времени 15 юных местных талантов отправятся на сборы в Барселону.

Испанская футбольная академия "Марсет" провела отбор самых способных юных футболистов из Азербайджана, пишут местные СМИ.

Среди 50 с лишним талантов, родившихся в 2008 и 2009 годах, были отобраны 15 человек. В сентябре этого года они отправятся в Барселону, где в течение четырех лет будут оттачивать свое футбольное мастерство под наблюдением местных специалистов.

В ближайшее время ребята приступят к изучению испанского языка.