Испанская академия отобрала для "Барселоны" 15 футболистов из Азербайджана

В Азербайджане завершился отбор самых способных футболистов 2008-2009 года рождения. В скором времени 15 юных местных талантов отправятся на сборы в Барселону.
Испанская футбольная академия "Марсет" провела отбор самых способных юных футболистов из Азербайджана, пишут местные СМИ.
Среди 50 с лишним талантов, родившихся в 2008 и 2009 годах, были отобраны 15 человек. В сентябре этого года они отправятся в Барселону, где в течение четырех лет будут оттачивать свое футбольное мастерство под наблюдением местных специалистов.
В ближайшее время ребята приступят к изучению испанского языка.