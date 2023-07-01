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Женщинам в Иране вновь позволят посещать футбольные матчи

Женщинам в Иране вновь позволят посещать футбольные матчи
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Женщин в Иране снова начнут пускать на стадион для просмотра футбольных матчей. Последний раз они могли это делать в 70-х годах прошлого столетия.

В Иране женщинам позволят ходить на футбольные матчи национального чемпионата. Об этом заявил глава национальной федерации футбола Мехди Тадж.

"Женщины будут [присутствовать на стадионах]. К счастью, совет нацбезопасности одобрил этот вопрос. Создана рабочая группа, которой поручено решить, как это реализовать"

– Мехди Тадж

По его словам, в настоящее время МВД, Минспорта, федерация футбола и два информагентства прорабатывают данный вопрос.

Женщины на футболе

Последний раз женщины в Иране могли наблюдать за матчами со стадиона более 40 лет назад. После Исламской революции 1979 года представительницам прекрасного пола запретили это делать. Не так давно им вновь стали позволять приходить на стадион, но лишь на отдельно взятые матчи.

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