Бывший генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов стал гендиректором "Динамо" Махачкала. Об этом сообщил президент клуба Гаджи Гаджиев.
Экс-генеральный директор футбольных клубов "Спартак" Москва и "Уфа" Шамиль Газизов нашел работу в Дагестане.
Он стал гендиректором махачкалинского "Динамо", сообщил президент дагестанского клуба Гаджи Гаджиев. Он сообщил о подписании контракта с Газизовым.
"Срок контракта? Безграничный!"
- Гаджи Гаджиев
В пресс-службе махачкалинцев пожелали Газизову успехов на новом посту.