РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

"Динамо" из Махачкалы обзавелось известным гендиректором

Шамиль Газизов
© Фото: сайт ФК "Динамо" Махачкала
Бывший генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов стал гендиректором "Динамо" Махачкала. Об этом сообщил президент клуба Гаджи Гаджиев.

Экс-генеральный директор футбольных клубов "Спартак" Москва и "Уфа" Шамиль Газизов нашел работу в Дагестане.

Он стал гендиректором махачкалинского "Динамо", сообщил президент дагестанского клуба Гаджи Гаджиев. Он сообщил о подписании контракта с Газизовым.

"Срок контракта? Безграничный!"

- Гаджи Гаджиев

В пресс-службе махачкалинцев пожелали Газизову успехов на новом посту.

Европейский топ-клуб нацелился на вратаря сборной Грузии

Европейский топ-клуб нацелился на вратаря сборной Грузии

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
910 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version