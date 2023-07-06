Опубликовано: 4:33, 6 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт ФК "Динамо" Махачкала

Бывший генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов стал гендиректором "Динамо" Махачкала. Об этом сообщил президент клуба Гаджи Гаджиев.

Экс-генеральный директор футбольных клубов "Спартак" Москва и "Уфа" Шамиль Газизов нашел работу в Дагестане.

Он стал гендиректором махачкалинского "Динамо", сообщил президент дагестанского клуба Гаджи Гаджиев. Он сообщил о подписании контракта с Газизовым.

"Срок контракта? Безграничный!"

- Гаджи Гаджиев

В пресс-службе махачкалинцев пожелали Газизову успехов на новом посту.