Европейский топ-клуб нацелился на вратаря сборной Грузии

Опубликовано: 4:30, 5 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: страница футбольного клуба "Валенсия" в социальных сетях

Голкипер испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили может уже этим летом сменить клубную прописку. Интерес к вратарю грузинской национальной сборной проявляет европейский топ-клуб.

Вратарь испанского футбольного клуба "Валенсия" Георгий Мамардашвили может перебраться в Германию. Об этом сообщает в своих соцсетях итальянский журналист Фабрицио Романо.

По его словам, в услугах голкипера сборной Грузии заинтересована мюнхенская "Бавария". Самому Мамардашвили нравится возможность присоединиться к одному из сильнейших клубов Европы.

Согласно информации, интерес к 22-летнему игроку также проявляет ряд клубов из Англии и Италии.

Напомним, в сезоне 2022/23 Мамардашвили провел за "Валенсию" 38 матчей в чемпионате Испании, пропустив в них 45 мячей. В 7 встречах голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности.