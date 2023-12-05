«Карабах» проведет исторический матч в Ханкенди

В Ханкенди состоится исторический футбольный матч: это будет первая игра на освобожденных территориях Азербайджана. Встреча подведет итог 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу.

В четверг, 21 декабря на стадионе в Ханкенди состоится исторический матч: будет подведен итог 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу. «Крабах» примет представителя I Лиги - МОИК.

Это будет первый за 30 лет футбольный матч на освобожденных территориях Азербайджана. Он начнется в 14:00.

Также сегодня в Баку «Нефтчи Арене» состоится заключительная игра этапа 1/8 на поле выйдет «Нефтчи» и «Гарадаг Локбатан». Матч начнется в 18:00.

Ранее в 1/4 финала Кубка Азербайджана вышли такие команды как «Сабах», «Сумгайыт», «Араз-Нахчыван», «Габала», «Сабаил» и «Зира».

Матч в Ханкенди - большое событие для футбола в Азербайджане

Как отметил аналитик "Вестника Кавказа" Мурад Устаров, встреча между «Карабахом» и клубом МОИК в Ханкенди в рамках Кубка Азербайджана по футболу станет большим событием для всего азербайджанского футбола. «Перед игрой главный тренер агдамцев Гурбан Гурбанов заявил, что команда отправляется в Ханкенди с большой гордостью. Матч Кубка Азербайджана даст сильный толчок возрождению футбола на освобожденных территориях. Я думаю, что Ассоциация футбольных федераций Азербайджана продолжит практику проведения футбольных игр на освобожденных землях. Кроме того, проведение финала Кубка Азербайджана или Суперкубка Азербайджана в Ханкенди было бы отличным решением» - заявил он.

При этом для полного возрождения футбола в Карабахе проводится колоссальная работа. «Для того, чтобы стадион в Ханкенди соответствовал всем европейским требованиям, сразу после освобождения города начались реставрационные работы. Ведется серьезная деятельность по улучшению комфортабельности самой арены и благоустройству территорий вокруг стадиона. После завершения всех работ здесь можно будет проводить еврокубковые матчи. При этом и в Ханкенди должна появиться своя футбольная команда», - подчеркнул эксперт.

Кроме того, стоит поднять вопрос возвращения клуба «Карабах» в Агдам. «Думаю, что вернувшимся в родной город жителям Азербайджана будет приятно увидеть матчи «Карабаха» в Агдаме. Но для возвращения клуба должна быть создана необходимая инфраструктура: футбольная арена, тренировочная база и многое другое. Помимо этого, должна появиться футбольная академия, чтобы маленькие агдамцы могли представлять свой город на республиканских и мировых первенствах. Уверен, что власти Азербайджана ведут работу в данном направлении», - заключил Мурад Устаров.