В Азербайджане обсудят кандидатов на пост наставника футбольной сборной

В Азербайджане до конца года намерены сформировать список основных претендентов на пост наставника мужской сборной по футболу. Обсуждение кандидатов на пост главного тренера будет обсуждаться на предстоящем заседании Исполкома АФФА.

Очередное заседание Исполкома Ассоциации футбольных федераций Азербайджане может пройти во второй половине текущего месяца. Об этом пишут местные СМИ.

На нем, в частности, будет подниматься вопрос о деятельности недавно сформированной рабочей группы, которая займется подбором кандидатов на пост наставника национальной сборной по футболу. Ожидается, что к предстоящей встрече будет составлен список специалистов, которые могут возглавить сборную.

На заседании также будет выбрана дата проведения отчетно-выборочной Конференции АФФА. Она должна состояться весной 2024 года.

Напомним, под руководством Джанни Де Бьязи сборная Азербайджана заняла 4-е место в своей отборочной группе на Евро-2024. В конце ноября итальянский специалист покинул свой пост.