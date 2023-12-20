"Нефтчи" расстался с румынским наставником и назначит черногорского

ФК "Нефтчи" подтвердил расставание с наставником команды Адрианом Муту. Его место займет черногорец Миодраг Божович, известный по работе в России.

Румынский специалист Адриан Муту покинул пост главного тренера "Нефти". Об этом сказано в сообщении на сайте бакинского футбольного клуба.

Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласие.

"ПФК "Нефтчи" благодарит Адриана Муту за сотрудничество и проделанную работу, желает успехов в дальнейшей деятельности. В то же время клуб выражает глубочайшие соболезнования Адриану Муту в связи с кончиной его матери"

– пресс-служба клуба

Там также обратились к своим фанатам с просьбой сплотиться вокруг команды и поддержать ее в ближайших матчах.

Новым наставником "Нефтчи", как ожидается, станет черногорец Миодраг Божович, долгое время работавший в России. Предыдущим его клубом был тульский "Арсенал", из которого он ушел в середине 2022 года.