Вестник Кавказа

Екатеринбург с Владикавказом соединят Red Wings

Екатеринбург с Владикавказом соединят Red Wings
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Компания Red Wings запускает прямые авиаперевозки между Екатеринбургом и Владикавказом. Вылеты будут осуществляться по субботам и вторникам.

С 21 мая можно летать без пересадок между Владикавказом и Екатеринбургом благодаря российской авиакомпании Red Wings.

«Мы открыли продажу билетов из Екатеринбурга во Владикавказ и обратно. Вылеты запланированы на каждый вторник и субботу. Первый рейс стартует уже 21 мая»

– телеграм-канале перевозчика.

Отметим, что прямые полеты сокращают время в пути, что делает их более привлекательными для тех, кто стремится минимизировать время, проведенное в пути.  Возможность летать прямым рейсом из Екатеринбурга во Владикавказ также облегчает планирование поездки. Пассажиры могут быть уверены в своем маршруте и не беспокоиться о пересадках, задержках или потере багажа.

 

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