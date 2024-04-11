Екатеринбург с Владикавказом соединят Red Wings

Компания Red Wings запускает прямые авиаперевозки между Екатеринбургом и Владикавказом. Вылеты будут осуществляться по субботам и вторникам.
С 21 мая можно летать без пересадок между Владикавказом и Екатеринбургом благодаря российской авиакомпании Red Wings.
«Мы открыли продажу билетов из Екатеринбурга во Владикавказ и обратно. Вылеты запланированы на каждый вторник и субботу. Первый рейс стартует уже 21 мая»
– телеграм-канале перевозчика.
Отметим, что прямые полеты сокращают время в пути, что делает их более привлекательными для тех, кто стремится минимизировать время, проведенное в пути. Возможность летать прямым рейсом из Екатеринбурга во Владикавказ также облегчает планирование поездки. Пассажиры могут быть уверены в своем маршруте и не беспокоиться о пересадках, задержках или потере багажа.