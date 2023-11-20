Вестник Кавказа

"Уральские авиалинии" полетят из Сочи в Бишкек

"Уральские авиалинии" полетят из Сочи в Бишкек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Столицу Киргизии и Сочи свяжут прямые рейсы. Авиаперевозчик "Уральские авиалинии" будет летать между городами еженедельно.

Авиагавань столицы Киргизии объявила о том, что в мае будет запущено прямое сообщение между Бишкеком и Сочи.

Полеты из российского курорта будет выполнять авиаперевозчик "Уральские авиалинии". Информацию об этом распространила пресс- служба аэровокзала "Манас".

"Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" 25 мая начнет выполнять регулярный рейс по маршруту Сочи-Бишкек-Сочи"

– пресс-служба аэропорта "Манас"

Отмечается, что рейсы будут еженедельными. Улететь по этому маршруту можно будет по субботам.

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