"Уральские авиалинии" полетят из Сочи в Бишкек

Столицу Киргизии и Сочи свяжут прямые рейсы. Авиаперевозчик "Уральские авиалинии" будет летать между городами еженедельно.

Авиагавань столицы Киргизии объявила о том, что в мае будет запущено прямое сообщение между Бишкеком и Сочи.

Полеты из российского курорта будет выполнять авиаперевозчик "Уральские авиалинии". Информацию об этом распространила пресс- служба аэровокзала "Манас".

"Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" 25 мая начнет выполнять регулярный рейс по маршруту Сочи-Бишкек-Сочи"

– пресс-служба аэропорта "Манас"

Отмечается, что рейсы будут еженедельными. Улететь по этому маршруту можно будет по субботам.