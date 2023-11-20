"Уральские авиалинии" полетят из Сочи в Бишкек

Столицу Киргизии и Сочи свяжут прямые рейсы. Авиаперевозчик "Уральские авиалинии" будет летать между городами еженедельно.
Авиагавань столицы Киргизии объявила о том, что в мае будет запущено прямое сообщение между Бишкеком и Сочи.
Полеты из российского курорта будет выполнять авиаперевозчик "Уральские авиалинии". Информацию об этом распространила пресс- служба аэровокзала "Манас".
"Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" 25 мая начнет выполнять регулярный рейс по маршруту Сочи-Бишкек-Сочи"
– пресс-служба аэропорта "Манас"
Отмечается, что рейсы будут еженедельными. Улететь по этому маршруту можно будет по субботам.