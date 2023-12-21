ЕАЭС – в шаге от создания зоны свободной торговли с Египтом

ЕАЭС завершает переговоры о зоне свободной торговли с Египтом, к тому же страна готова перейти в расчетах с интеграционным объединением на национальные валюты.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) завершает переговоры о создании зоны свободной торговли с Египтом, сообщил торговый представитель РФ в Египте Алексей Теванян.

"Заключение соглашения о свободной торговле между Египтом и ЕАЭС упростит доступ нашим товарам на египетский рынок. Переговоры по зоне свободной торговли находятся на завершающей стадии"

- Алексей Теванян

Неуклонно растет и товарооборот России и Египта - Москва ожидает, что по итогам 2023 года он увеличится на четверть и превысит $7 млрд, отметил торговый представитель РФ в Египте, передает РИА Новости.

"В 2023 году наблюдается сохранение положительной динамики взаимной торговли, особенно российского экспорта в Египет. По итогам этого года мы ожидаем, что товарооборот увеличится на четверть и превысит отметку в 7 миллиардов долларов США"

- Алексей Теванян

Российская сторона надеется, что такая тенденция сохранится и в дальнейшем: уже сейчас египетские компании заинтересованы в переходе на расчеты в национальных валютах, добавил торгпред.

Напомним, в ЕАЭС сейчас входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия, статус наблюдателя при интеграционном объединении получили Куба и Узбекистан.