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Две группы молодежи устроили ночную стрельбу в Новороссийске

Две группы молодежи устроили ночную стрельбу в Новороссийске
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Минувшей ночью в Новороссийске стреляли, и устроили стрельбу повздорившие друг с другом две молодежные группировки – в больницы с ранениями попали четыре человека.

Минувшее ночью в кубанском Новороссийске произошел конфликт между двумя группами молодежи, в ходе которого одна из них пустила в ход огнестрельное оружие, сообщили в пресс-службе краевого ГУМВД.

О том, что после "разборок" в больницу поступили четверо раненых, правоохранителям сообщили сами врачи, передает РИА Новости.

"В ходе инцидента одна из сторон применила оружие. После чего стрелявшие скрылись с места происшествия… По горячим следам задержаны шестеро участников конфликта"

- ГУМВД Краснодарского края

Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", задержанным грозит до семи лет лишения свободы, - добавили в пресс-службе.

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