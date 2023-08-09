Две группы молодежи устроили ночную стрельбу в Новороссийске

Минувшей ночью в Новороссийске стреляли, и устроили стрельбу повздорившие друг с другом две молодежные группировки – в больницы с ранениями попали четыре человека.
Минувшее ночью в кубанском Новороссийске произошел конфликт между двумя группами молодежи, в ходе которого одна из них пустила в ход огнестрельное оружие, сообщили в пресс-службе краевого ГУМВД.
О том, что после "разборок" в больницу поступили четверо раненых, правоохранителям сообщили сами врачи, передает РИА Новости.
"В ходе инцидента одна из сторон применила оружие. После чего стрелявшие скрылись с места происшествия… По горячим следам задержаны шестеро участников конфликта"
- ГУМВД Краснодарского края
Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", задержанным грозит до семи лет лишения свободы, - добавили в пресс-службе.